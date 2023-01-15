Пригожин: Зэки воюют лучше

Зэки воюют лучше, чем гвардейские части.

Об этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил российским СМИ в ответ на вопрос, согласен ли он с мнением генерал-полковника Виктора Заварзина и генерал-лейтенанта Виктора Соболева о том, что бритье для солдат является «элементарным требованием воинской дисциплины».

«Бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300-х. Зэки воюют лучше, чем гвардейские части. Бойцы с перебитыми позвоночниками, как роботы, идут передавать свой опыт в тренировочные лагеря. А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», - сказал он.