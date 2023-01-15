Пригожин: Зэки воюют лучше
Зэки воюют лучше, чем гвардейские части.
Об этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил российским СМИ в ответ на вопрос, согласен ли он с мнением генерал-полковника Виктора Заварзина и генерал-лейтенанта Виктора Соболева о том, что бритье для солдат является «элементарным требованием воинской дисциплины».
«Бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300-х. Зэки воюют лучше, чем гвардейские части. Бойцы с перебитыми позвоночниками, как роботы, идут передавать свой опыт в тренировочные лагеря. А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», - сказал он.
По мнению Пригожина, «необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии».
«Согласен с Рамзаном Ахматовичем в его критике. И, пользуясь случаем, Рамзан Ахматович, обращаюсь с просьбой, отрастите бороду в два раза больше, за себя и за меня», - обратился Пригожин к главе Чечни Кадырову.