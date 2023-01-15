Саакашвили недоедает?

Единственное, что требует внимания в состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, – это вес, однако его родные не приносят еду с необходимой калорийностью, заявила генеральный директор клиники «Вивамеди» Нино Надирадзе.

Саакашвили находится в клинике «Вивамеди» с 12 мая 2022 года. Проблемы со здоровьем у него начались после голодовки, длившейся 50 дней. Согласно заключению группы врачей, созданной Народным защитником, Саакашвили похудел на 42 кг. В октябре 2021 года он весил 115 кг.

«Катастрофическое состояние - это когда у пациента критические показатели. Лабораторные, инструментальные и т.д. У нас нет ни критического, ни субкритического. Единственное, что требует внимания, – это вес», - заявила Надирадзе в передаче «Имеди LIVE».

Несмотря на многочисленные просьбы к членам семьи Саакашвили принести необходимую для здоровья пациента калорийную еду, они этого не делают и приносят лишь скудные блюда, купленные в магазине, утверждает она.

«Ему необходимо разнообразное питание – с хорошим запахом, с хорошим вкусом. Ведь нельзя в это время приносить готовую еду из магазина. Я точно знают, что, когда ему приносили вкусную еду, он ел ее с удовольствием», - отметила она.