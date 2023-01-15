Синоптики прогнозируют туман
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 января.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный.
Температура воздуха ночью составит 1-4 градуса тепла, днем - 8-11 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы - 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.
Ночью и утром в горных районах ожидается гололед.