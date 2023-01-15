«Челюстно-лицевая хирургия представляет собой большой раздел хирургии, занимающийся диагностикой и лечением различных видов заболеваний, травм, эстетических и функциональных нарушений твердых и мягких тканей полости рта и челюстно-лицевой области. Говоря о заболеваниях, мы имеем в виду воспалительные процессы, опухолевые заболевания, повреждения (переломы вследствие травм, ушибов, ожогов и др.), эстетические и функциональные нарушения (врожденные и приобретенные дефекты и деформации). Челюстно-лицевой хирург специализируется на диагностировании и лечении болезней, травматических повреждений, внешних деформаций и функциональных нарушений костных и мягких тканей ротовой полости и шейно-лицевой зоны. Специалист в этой области должен уметь выполнять такие операции, как хирургическое исправление прикуса (ортогнатическая хирургия); хирургическое удаление флюса (гнойного воспаления вокруг зуба) и все виды зубосохраняющих операций; квалифицированное удаление зубов любого уровня сложности, в том числе зубов мудрости; имплантацию зубов и пластические операции на деснах; забор патологического материала для первичной диагностики онкологических заболеваний челюстно-лицевой области; хирургическое лечение переломов костей лицевого скелета и височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС); реконструктивно-восстановительную хирургию челюстно-лицевой области и др.», - рассказывает врач.

На сайте Министерства здравоохранения Азербайджана опубликовано интервью с экспертом министерства Исмаилом Фарзалиевым, в котором врач рассказывает об особенностях челюстно-лицевой хирургии, о ее современных методиках, можно ли устранить дефекты при челюстно-лицевой хирургии.

Отвечая на вопрос, какие современные методики в области челюстно-лицевой хирургии используются в Азербайджане, специалист Минздрава указывает, что «практически каждый инновационный подход с применением современных технологий, который разработан и широко используется в самых развитых странах, применяется и в Азербайджане. К ним относятся эндоскопическая хирургия и диагностика; дистракционный остеогенез; лазерная хирургия; эстетическая хирургия лица; методики диагностики, планирования, моделирования и лечения на основе цифровых технологий; навигационная хирургия (процесс создания оптимальной схемы лечения пациентов, утративших зубы, с помощью инновационного подхода виртуального планирования); тканевая инженерия в челюстно-лицевой хирургии; применение клеточных технологий в челюстно-лицевой хирургии».

На вопрос, как предотвратить врожденные пороки развития челюстно-лицевой системы, Фарзалиев ответил так: «Врожденные расщелины губы и нёба (расщепление мягких тканей в средней части губы (разг. «заячья губа») и/или разрыв нёба (разг. «волчья пасть») - один из наиболее распространенных врожденных пороков развития челюстно-лицевой области.

Причины возникновения врожденных расщелин губы и нёба различны: наследственные заболевания, проблемное течение беременности и влияние психогенных факторов (сильные стрессы, волнения), интоксикация, внутриутробная гипоксия (кислородное голодание плода), системные заболевания, загрязнение окружающей среды, вредные привычки матери и, конечно же, кровнородственные браки. Одна из основных причин врожденных расщелин губы и нёба — это болезни матери на ранних сроках беременности.

Наиболее частыми проблемами у детей с врожденными расщелинами губы и нёба являются нарушения функции питания, обструкция дыхательных путей, свистящее дыхание, нарушение речи, потеря веса и др. При возникновении симптомов следует сразу обращаться к специалистам за помощью и начинать курс лечения. Дети с врожденными пороками развития челюстно-лицевой системы должны до 17-18 лет находиться под постоянным наблюдением врачей-специалистов (челюстно-лицевых хирургов, ортодонтов, логопедов и педиатров), проходить комплексное обследование и лечение.

При расщелинах губы у детей хейлопластику (пластическая операция по изменению (коррекции) формы и размера губ) рекомендуется проводить в возрасте от 3 до 6 месяцев, а хирургическое устранение дефекта неба (стафилопластика и ураностафилопластика) - в возрасте от 9 до 18 месяцев. Хирургические операции проводятся под общей анестезией. Следует также отметить, что хирургическое вмешательство раньше срока, предусмотренного для проведения операции на нёбе, приводит к нарушению развития верхней челюсти, а в последующем и к нарушениям речевого развития у детей».

Говоря об устранении дефектов при челюстно-лицевой хирургии, врач отмечает, что сегодня в мире есть немало людей с деформациями контуров лица, вызванными недоразвитием лицевого скелета. У них бывают дефекты зубных рядов, приводящие к нарушению усвоения пищи, верхняя челюсть сильно выдвинута вперед относительно нижней, и другие функциональные и эстетические дефекты. По этой причине часто у этих людей появляются различные психологические комплексы (социальная изоляция от общества, снижение трудовой активности и др).

В челюстно-лицевой хирургии подобные операции называются ортогнатической хирургией (оперативное вмешательство, целью которого является нормализация прикуса и устранение диспропорций лица). Это комбинированное лечение, в котором ведущими специалистами будут челюстно-лицевой хирург и врач-стоматолог-ортодонт. Операцию обычно проводят в возрасте 17 лет, когда заканчивается формирование костей лицевого скелета.

В челюстно-лицевой хирургии очень важно проведение хирургического планирования (предоперационный метод предварительной визуализации хирургического вмешательства с целью предопределения хирургических шагов). В наши дни без применения современных цифровых технологий нельзя ожидать благоприятного исхода этих операций. Операция проводится под общей анестезией. Объем хирургической операции зависит от степени тяжести деформации. После операции боли практически отсутствуют.

Говоря о причинах возникновения воспалительных процессов в челюстно-лицевой области, врач отметил, что «в основном встречаются воспалительные процессы одонтологического происхождения. Снижение иммунитета приводит к более быстрому развитию этого заболевания и даже может привести к летальному исходу. Рост воспалительных процессов одонтологического происхождения обусловлен низким уровнем гигиены полости рта у некоторых лиц, несвоевременным обращением к стоматологам, а порой отсутствием адекватной стоматологической помощи».