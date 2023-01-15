Посол: Азербайджан, Турция и Армения должны обсуждать вопросы между собой

На протяжении всей истории Азербайджан и Турция вместе боролись против внешних врагов, заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на проведенной в общине Западного Азербайджана встрече.

Посол отметил, что Турция всегда помогала Азербайджану в трудные времена, и так же Азербайджан оказывал помощь Турции: «Во время 44-дневной Отечественной войны Турция оказывала своему брату политическую и моральную поддержку. Для обеспечения мира в этом регионе считаем, что Азербайджан, Турция и Армения должны обсуждать между собой имеющиеся вопросы. Только таким образом можно достичь мира».

Кроме того, Джахит Багчи указал, что Турция готова оказать поддержку в расследовании фактов относительно азербайджанцев, депортированных из Западного Азербайджана.