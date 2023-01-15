Генштаб Украины косвенно подтверждает полуокружение Бахмута

Украинский Генштаб в сводке на утро понедельника косвенно подтверждает, что российские войска как минимум близки к тому, чтобы взять Бахмут в оперативное окружение, то есть перерезать основные пути к нему.

Среди населенных пунктов, в районе которых украинские военные в последние сутки отбивали атаки, в утренней сводке появилась деревня Ступочки. Эта деревня расположена на дороге, связывающей Бахмут с городом Константиновка, который был для гарнизона Бахмута важным узлом снабжения.

При этом Генштаб пишет в сводке, что на лиманском, авдеевском и запорожском направлениях россияне «вели безуспешные наступательные действия», а на бахмутском направлении «продолжали наступательные действия».