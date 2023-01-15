Россия высылает посла Эстонии

«Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах», - отмечается в заявлении.

Об этом говорится в заявлении МИД России о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией.

Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении РФ возведены Таллином в ранг государственной политики.

23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре.

«Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года», - подчеркнули в МИД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что «вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне».

«Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии», - резюмировали в МИД.