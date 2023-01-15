Минобороны Норвегии о потерях России в Украине

Командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил в интервью норвежскому телеканалу TV 2, что почти 180 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину.

По оценке норвежского генерала, потери Украины в войне, «вероятно, составляют более 100 тысяч убитых и раненых солдат».

Он отметил, что еще около 30 тысяч мирных жителей Украины погибли.