Согласно соответствующему поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках инвестиционного проекта, реализуемого ОАО «Азеришыг», обновляется электросеть сел Юхары Сейфали и Ирмашлы Шамкирского района.

В пресс-службе «Азеришыг» сообщили, что в рамках работ по обновлению сети в селе Юхары Сейфали, где проживают 669 абонентов, установлено 12 комплектных трансформаторных пунктов. Обновлено около 8 км 10 кВ линий электропередач и более 31 км 0,4 кВ линий электропередач.

В Юхары Сейфали и Ирмашлы счетчики абонентов также заменяются на новые, и работы уже завершаются. А после полного завершения работ 1567 абонентов будут обеспечены качественной, стабильной и бесперебойной электроэнергией.

По словам начальника Шамкирской электросети Бахруза Тагизаде, работы по обновлению сети продолжаются и в других селах района, после завершения работ будет улучшено электроснабжение более 3200 абонентов.