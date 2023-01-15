Переговоры Москвы и Киева сейчас невозможны.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент ни де-факто, ни де-юре», - ответил представитель Кремля на вопрос о возможности начала переговоров РФ и Украины.

«Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима, поэтому де-факто можно признать одно: никаких условий для таких переговоров нет», - сказал Песков.