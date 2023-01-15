Тамилла Алиева, собкор 13:42

Перспективы развития туристических связей между Азербайджаном, Испанией, Андоррой и Болгарией были обсуждены в рамках состоявшегося 18-23 января рабочего визита председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева в Испанию и Андорру. В ходе визита Фуад Нагиев принял участие в выставке FITUR, которая прошла в столице Испании Мадриде. В рамках выставки он встретился с министром туризма и телекоммуникаций Андорры Жорди Торресом Фалько. Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Испании и Андорре Рамиз Гасанов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития зимнего туризма в Азербайджане, использования опыта Андорры в этой сфере, принятие мер по подписанию меморандума о взаимопонимании. В то же время было подчеркнуто, что спортсмены федерации зимних видов спорта Азербайджана начали тренировки в Андорре и впервые примут участие в Кубке мира. На выставке также состоялась встреча с заместителем министра туризма Болгарии Иреной Георгиевой, обсуждалось развитие туристических связей между Азербайджаном и Болгарией, обмен опытом.