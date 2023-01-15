Песков о мобилизации
Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв нужного числа граждан, который завершен.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему не был отменен указ о мобилизации, если она завершена.
«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, она была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», - сказал Песков.
Однако, продолжил он, «кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил - это связано с исполнением обязанностей военнослужащими», а также с закрытым пунктом указа о мобилизации и так далее.
«В этой части это продолжает работать», - сказал представитель Кремля.