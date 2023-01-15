Песков о мобилизации

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв нужного числа граждан, который завершен.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему не был отменен указ о мобилизации, если она завершена.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, она была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», - сказал Песков.