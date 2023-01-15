Кремль заявил о «росте нервозности» среди членов НАТО

Все государства, снабжающие Киев вооружениями, несут за это ответственность.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждения в Евросоюзе возможности поставок немецких танков в Украину.

«Вся юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас, обмен заявлениями между европейскими столицами... Европейские столицы, в том числе Варшава, уже угрожают международной изоляцией Берлину и так далее. Все это говорит о том, что нервозность среди членов альянса (НАТО – ред.) повышается постоянно, растет. Но здесь, безусловно, все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и в повышении технологического уровня Украины, они все так или иначе за это несут ответственность», - сказал он.

«Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку, предстоит украинскому народу», - отметил представитель Кремля.