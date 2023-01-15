Али Асадов встретился с гендиректором погранслужбы Саудовской Аравии
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 23 января встретился с генеральным директором пограничной охраны Министерства внутренних дел Саудовской Аравии Мухаммедом бин Абдуллой Хамданом аль-Шахри, сообщили в пресс-службе Кабмина.
На встрече было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией успешно развиваются во всех сферах.
Стороны обсуждали перспективы дальнейшего развития сотрудничества между пограничными структурами Азербайджана и Саудовской Аравии.
Во встрече принял участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчин Гулиев.