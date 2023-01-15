ISW: Путин перестал полагаться на «Вагнер»

Несмотря на объявленную мобилизацию, Минобороны и Генштабу не удалось добиться чего-либо значимого осенью и в начале зимы 2022 года. ISW полагает, что после ряда «катастрофических неудач» российской армии Путин обращался к Пригожину и его союзнику, генералу армии Сергею Суровикину, с просьбой продолжить усилия по укреплению позиций и сломать сопротивление со стороны Украины и ее западных сторонников.

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке, Путин пытается восстановить авторитет и репутацию Минобороны, которые сильно пострадали из-за неудач в 2022 году.

Безуспешные попытки ЧВК «Вагнер» захватить Бахмут привели к тому, что ее основатель Евгений Пригожин растерял авторитет в глазах президента России Владимира Путина, который решил сфокусироваться на реформировании регулярной армии.

Как считают аналитики, Путин решил дать Пригожину и Суровикину шанс показать, что они могут сделать при помощи мобилизованных заключенных с одной стороны и жестоких бомбардировок украинской гражданской инфраструктуры - с другой. Оба плана не достигли цели: попытки Пригожина захватить Бахмут завершились неудачей, а воздушная кампания Суровикина, с одной стороны, привела только к жертвам среди гражданского населения, а с другой - растратила большую часть высокоточных ракет на вооружении России.

«Пригожин как будто решил в этот период, что его звезда действительно восходит и что он может бросить вызов Герасимову и даже Шойгу за первенство в российской военной сфере», - пишет ISW.

По мнению исследователей, «Пригожин, вероятно, воображал, что его усилия в Украине принесут ему военную и политическую власть в России»: «Командование бахмутским направлением и близость к Путину, вероятно, дали ему ложное представление о том, что он может использовать победу в Бахмуте на фоне военных неудач Минобороны России в качестве инструмента торга для своих собственных коммерческих целей, таких как легализация ЧВК «Вагнер» в России».

По оценкам разведки США и Великобритании, у Пригожина в Украине около 50 000 наемников, из которых 40 000 осужденных и 10 000 контрактников. Излишняя уверенность в собственных силах и боеспособности своей частной армии сыграла с Пригожиным злую шутку, пишет ISW: после неудач под Бахмутом «звезда основателя ЧВК Евгения Пригожина начала закатываться».