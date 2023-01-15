Buta Airways открывает новое направление: Баку – Волгоград

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, в рамках развития полетной программы открывает новое направление в своей маршрутной сети из Баку в Волгоград.

Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, рейсы планируются три раза в неделю с 16 марта. Полеты запланированы еженедельно по вторникам, пятницам и субботам из Баку, из Волгограда – по средам, субботам и воскресеньям.

Билеты доступны на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az (тарифы «Бюджет», «Стандарт» и «Супер»), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только тариф «Супер»). Приобрести билеты на рейсы можно также через мобильное приложение Buta Airways.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.