Песков: Признание «Вагнер» преступной организацией не имеет никакого значения

Признание США группы «Вагнер» в качестве преступной организации не имеет никакого значения для России и самой группы, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Не думаю, что это в прикладном плане имеет какое-то значение для нашей страны или тем более для ЧВК «Вагнер», - отметил представитель Кремля.

Отметим, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на проведенном брифинге заявил, что Вашингтон решил квалифицировать ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и вскоре введет против нее новые санкции.