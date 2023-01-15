Россия обвиняет Украину в хранении оружия на АЭС

Украинская армия складирует поставляемые Западом боеприпасы на территориях атомных электростанций, заявила Служба внешней разведки России (СВР).

«Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО «Хаймарс» и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра», - говорится в сообщении пресс-службы СВР.

В ведомстве утверждают, что в своих выводах опираются на достоверную информацию, однако не предоставили никаких доказательств.