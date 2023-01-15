Евросоюз согласовал новый пакет санкций против Ирана

Главы МИД стран Евросоюза согласовали четвертый пакет санкций против Ирана, говорится в информации, размещенной на странице председательства Швеции в ЕС в Twitter.

«На сегодняшнем заседании глав МИД принят новый пакет санкций против Ирана. ЕС строго осуждает жестокое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих», - отмечается в сообщении.

Председательство Швеции в ЕС не уточняет, против кого были введены новые рестрикции.

19 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Евросоюз включит в санкционные списки, касающиеся Ирана, 37 позиций.