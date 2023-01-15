Армения не пускает Россию в свои биолаборатории

Заявления властей Армении о том, что российские специалисты имеют полный доступ в медико-биологические лаборатории, не соответствуют действительности, сообщил международный эксперт по контролю зоонозных болезней и организации ветеринарного здравоохранения Григор Григорян в интервью российским СМИ.

«Поступает манипулятивная информация, в частности, говорится о визите двух или трех микробиологов из Саратова, если не ошибаюсь, в 2018 году. Однако это был ознакомительный визит, который не имел ничего общего с инспекцией объектов двойного назначения, коими я считаю медико-биологические лаборатории в системе здравоохранения Армении», - говорит эксперт.

По словам Григоряна, тогда российские микробиологи приезжали в лаборатории, однако внутрь лабораторного помещения их не ввели. Они просто послушали о том, какая деятельность там ведется, и ушли. Визит был скорее ознакомительный, указал Григорян.

«И вот этот визит представляется сегодняшними властями Армении как допуск российских специалистов-инспекторов. Они пытаются представить это как инспекцию, которая ничего не нашла», - добавил он.

Григорян пояснил, что инспекция медико-биологических объектов происходит совершенно иным способом, как минимум после каждой такой инспекции должен делаться отчет. В случае с посещением российских специалистов никакого отчета не было.