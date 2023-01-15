Лавров говорит одно, Кремль – другое
Украина могла бы через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие ситуации и возможные переговоры с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
«Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент России Владимир Путин, не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Москвы и Киева сейчас невозможны.
«Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент ни де-факто, ни де-юре», - ответил представитель Кремля на вопрос о возможности начала переговоров РФ и Украины.
О невозможности возобновления переговорного процесса заявляла и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Не далее как 20 января она обратила внимание на недавние высказывания украинских политиков на тему переговоров с Россией, в том числе на заявление президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе, где тот подтвердил невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Все это лишний раз свидетельствует, что именно утратившая чувство реальности оголтелая «партия войны» сегодня задает тон и определяет политику киевского режима. В таких условиях о переговорах с Украиной не может быть и речи», - подчеркнула Захарова.