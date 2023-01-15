Лавров говорит одно, Кремль – другое

Украина могла бы через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие ситуации и возможные переговоры с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Можно любого посредника попросить, чтобы он прояснил, как себе украинская сторона видит дальнейшее развитие событий. Мы, это говорил и президент России Владимир Путин, не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», - сказал он.