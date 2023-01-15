Уже зарегистрированы десятки тысяч западных азербайджанцев

Составлен список из более чем 100 тысяч соотечественников из Западного Азербайджана, и этот процесс продолжается, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

По ее словам, процесс переписи западных азербайджанцев продолжается. Ежедневно 250-300 западных азербайджанцев обращаются с просьбой о регистрации в общине.