Уже зарегистрированы десятки тысяч западных азербайджанцев
Составлен список из более чем 100 тысяч соотечественников из Западного Азербайджана, и этот процесс продолжается, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.
По ее словам, процесс переписи западных азербайджанцев продолжается. Ежедневно 250-300 западных азербайджанцев обращаются с просьбой о регистрации в общине.
«Помимо азербайджанцев, депортированных в 1988-1991 годы, среди зарегистрированных есть и те, кто был вынужден переселиться ранее, и их потомки», - сказала Зульфигар.
Она также подчеркнула, что в рамках проекта «Концепция возвращения» были получены предложения от ученых, экспертов, представителей общественности и зарубежных экспертов, и каждое из этих предложений было учтено.