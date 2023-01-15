Так называемый «госминистр» Карабаха Рубен Варданян дал интервью ВВС. Журналист и ведущий передачи HARDtalk Стивен Сакур в беседе с беглым российским олигархом заявил, что у сепаратистов два пути: или принять условия Баку, или бежать, а «долгосрочная перспектива в том, что вы будете частью суверенного Азербайджана».

«Я более чем заинтересован в том, чтобы поговорить о происходящем. Но ведь происходящее - это часть большой картины. А большая картина заключается в том, что конфликт вокруг этой территории между Арменией и Азербайджаном идет много десятилетий. И в 2020 году Азербайджану удалось одержать большую военную победу в Карабахе. Вы потеряли более чем две трети территории, которую вы контролировали до 2020 года. Сейчас вы контролируете очень маленький анклав... Мне кажется, что единственный реальный выход сейчас для вас - это или выработать с Азербайджаном политическое соглашение, или армянской общине Карабаха решить, что так дальше жить невозможно, и покинуть территорию. Что вы выберете - политическую сделку или исход из Карабаха?

Даже если блокада будет снята, мой вопрос остается актуальным. Как ваша община сможет там проживать в долгосрочной перспективе? Даже политическое руководство в Ереване говорит, что это не территориальный спор. Они (Ереван - ред.) не претендуют на Нагорный Карабах и не стремятся признать независимость. В Ереване говорят, что это всего лишь правовой вопрос. Это вопрос обеспечения прав и безопасности армянской общины… Долгосрочная перспектива в том, что вы будете частью суверенного Азербайджана. Принимаете ли вы это?!» - спросил Сакур.