Блэкаут в Пакистане
Почти во всем Пакистане пропал свет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство энергетики страны.
«Сегодня в 7:34 утра (6:34 по Баку – ред.) системная частота национальной сети упала, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», - сообщили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что было восстановлено «ограниченное количество сетей» Исламабадской и Пешаварской сбытовых компаний. Сообщается, что ведутся работы по восстановлению электроэнергии.
Без света оказались 220 млн человек - это почти все население Пакистана. Как долго продлится отключение, неизвестно. По словам директора департамента здравоохранения Белуджистана, пакистанской провинции на западе страны, Имрана Заркуна, из-за нехватки генераторов в медцентрах города Кветта затруднено оказание услуг.