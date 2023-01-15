Блэкаут в Пакистане

Почти во всем Пакистане пропал свет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство энергетики страны.

«Сегодня в 7:34 утра (6:34 по Баку – ред.) системная частота национальной сети упала, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», - сообщили в ведомстве.