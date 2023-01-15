Лавров обвиняет Киев в «терроре»
Киев при ударах выбирает цели специально таким образом, чтобы терроризировать гражданское население. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«У них цели выбираются специально такие, чтобы терроризировать гражданское население», - сказал он.
При этом глава МИД отметил, что Россия не бьет по украинской гражданской инфраструктуре Украины.
«Мы не бьем по гражданской инфраструктуре. Тому есть много подтверждений. Все, что происходит в плане ущерба гражданской инфраструктуре на Украине, связано с преступными действиями киевского режима, который долгие месяцы целенаправленно размещает и тяжелые вооружения, и системы противовоздушной обороны в жилых кварталах», - сказал он.