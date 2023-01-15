Лавров обвиняет Киев в «терроре»

Киев при ударах выбирает цели специально таким образом, чтобы терроризировать гражданское население. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У них цели выбираются специально такие, чтобы терроризировать гражданское население», - сказал он.