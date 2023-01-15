Италия назвала условие для мирных переговоров с Россией
Страны Евросоюза не смогут просить Киев начать мирные переговоры с Москвой, пока российская армия продолжает бомбить мирные города Украины, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
«Только если Москва решит прекратить бомбардировки гражданских и стратегических объектов, Европа сможет просить Украину начать мирные переговоры», – сказал Таяни, которого цитируют российские СМИ.
Таяни добавил, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет возможно, «только когда Россия решит остановить военную операцию».