В контексте событий в Украине уже можно говорить о «почти настоящей» войне Запада против России, а не гибридной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, которого цитируют российские СМИ.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», - говорит Лавров.

Кроме того, Лавров утверждает, что страны Запада говорят Киеву, что переговоры с Москвой можно начинать только с позиции сильного, чтобы вернуть Россию в границы 1991 года. По его словам, подобные заявления звучат из уст главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, генсека НАТО Йенса Столтенберга, а также от представителей администрации США. «Они же это прямо говорят, что надо вернуть Россию в границы 1991 года», - отметил Лавров.