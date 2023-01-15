Сжегший Коран экстремист угрожает

Датский ультраправый политик Расмус Палудан, который сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, заявил о намерении продолжать такие акции. Видео с обращением экстремист разместил в своих соцсетях.

Во всем мусульманском мире осудили сожжение Корана возле посольства в Стокгольме. После произошедшего отменены поездки некоторых шведских политических деятелей в Турцию.

«Поскольку люди из Турции и Индонезии угрожали мне, я собираюсь жечь Коран еще больше», - сказал он.

Акция с сожжением Корана прошла в Стокгольме 21 января. Палудан тогда заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию. Акция была проведена с разрешения местных властей.