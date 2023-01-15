В Москве задержали граждан Армении
В Москве полицейские с помощью камер видеонаблюдения отследили и задержали 16 граждан Армении, которые уклонялись от службы на родине, сообщают российские СМИ.
Они находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в их стране.
Задержание производилось в разных районах города, в основном на станциях метрополитена.
Самым младшим оказался 18-летний студент Московского индустриального колледжа, а старшим - 48-летний мужчина, который жил в Мытищинском районе без регистрации и официально не работал. Первый попал в розыск лишь недавно - в ноябре 2022 года, а второго начали искать еще в 2001-м.
Также среди уклонистов есть второкурсник колледжа «Синергия».
В настоящее время все задержанные находятся под стражей в ожидании серьезного наказания. В Армении по статье 327 УК «Уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации» грозит до 2 лет лишения свободы.