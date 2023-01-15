В Москве задержали граждан Армении

В Москве полицейские с помощью камер видеонаблюдения отследили и задержали 16 граждан Армении, которые уклонялись от службы на родине, сообщают российские СМИ.

Они находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в их стране.

Задержание производилось в разных районах города, в основном на станциях метрополитена.