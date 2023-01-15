Латвия понизит уровень дипотношений с Россией новость дополнена

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией.

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом", - говорится в заявлении.

Причиной таких мер названа ситуация в Украине.

Ринкевич также отметил, что МИД Латвии принял подобное решение в знак солидарности с Эстонией.