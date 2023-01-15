Разведка Украины: Россия меняет тактику в войне

Россия изменила тактику своих наступлений и уже не идет колоннами напролом без прикрытия и ПВО, как это делала в феврале прошлого года, заявил заместитель начальника украинской разведки Вадим Скибицкий.

"Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы видим. Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГ, батальонные тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме – бригада, полк, батальон", - сказал Скибицкий украинским СМИ.

По его словам, теперь РФ создает штурмовые отряды по 140-160 человек. "Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства – чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям", - отметил представитель ГУР.