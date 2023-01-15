Fitch Ratings: изменений целей Путина нет. Война продолжится

Война в Украине продолжится в 2023 году в рамках ее нынешних широких параметров. В ближайшем будущем не будет политически заслуживающих доверия уступок, которые могли бы лечь в основу урегулирования путем переговоров, говорится в сообщении Международного агентства Fitch Ratings.

"Мы не видим каких-либо заметных изменений в цели президента Путина по подрыву суверенной целостности украинского государства, в то время как успешные контрнаступления ВСУ в Херсоне и Харькове делают еще менее вероятной согласие Украины на уступку значительной территории, захваченной Россией", - отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков агентства, несмотря на то, что в последние месяцы стратегическое преимущество сместилось в пользу Украины, ни одна из сторон, похоже, не обладает решающим военным превосходством для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту.

"В течение более длительного периода перспектива урегулирования путем переговоров становится более вероятной, поскольку затраты для обеих сторон возрастают, хотя это вполне может принять форму скорее "замороженного конфликта", чем устойчивого мира", - считают в Fitch Ratings.