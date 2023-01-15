Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 16:47

Иранская революция приняла системный характер, в рамках которого места убитых, арестованных и казненных активистов занимают новые лидеры протестного движения. Несмотря на 15 тысяч арестованных и почти пятисот убитых демонстрантов, в иранских городах каждый день проходят акции гражданского неповиновения. В действиях иранских властей, пытающихся сломить волю народа и хоть как-то унять не спадающую волну протестного движения, все отчетливее проступают бессильная злоба и нарастающая истерика, усиливающие всеобщую ненависть иранцев к исламскому режиму. Так, на днях полиция арестовала каменщика и его учеников, которые обмеряли могилу, чтобы соорудить надгробье 39-летнему Мохаммаду Хоссейни, казненному за участие в демонстрации протеста.

Эльдада Джалали, учительница начальных классов в городе Арак, была арестована полицией за то, что читала ученикам старую персидскую притчу «Мудрая птица и обезьяна», призывающую людей, оказавшихся в критической ситуации, прислушиваться к тем, кто дает здравомыслящие советы. В отношении Джалали возбуждено уголовное дело по обвинению в «призывах к беспорядкам», а Высший совет образования уже принял решение запретить ей заниматься преподаванием. Тем временем иранская общественность оживленно обсуждает в социальных сетях обращение наследного принца иранской монархии Реза Пехлеви ко всем демократическим силам, партиям, группам и известным личностям с призывом к сотрудничеству на базе основных принципов постисламского государственного устройства страны - территориальная целостность Ирана, светская демократия, основанная на правах человека, а также право народа Ирана определять форму политической системы страны посредством свободных, демократических выборов. О том, что происходит в Иране на пятый месяц массового гражданского неповиновения, корреспондент haqqin.az побеседовал c иранским доктором философии, политическим аналитиком Фарангисс Баят.

- В какой фазе находится антиправительственное движение? - Иранский народ переживает один из важнейших периодов истории страны. Манифестации, которые продолжаются пятый месяц, стали продолжением десятков предыдущих протестов, самые массовые из которых были в 2017 и 2019 годах. Нынешние митинги, демонстрации, забастовки, ночные шествия, пикеты и другие акции – результат глубокой ненависти простых иранцев к деспотическому режиму мулл, копившейся десятилетиями. За сорок три года правления лидеры теократической власти довели народ своей внутренней и внешней политикой, ядерной программой, экспортом исламской революции и радикальной идеологией до полного бесправия и нищеты. Понятно, что общество не могло дальше терпеть этот средневековый беспредел. Сентябрь 2022 года стал началом крупнейшего за всю историю исламской республики антиправительственного движения. Как известно, весь период своего существования режим аятолл держался за счет оголтелой политико-идеологической пропаганды и полицейских репрессий. В Иране идеологический террор может настигнуть человека в любом месте и в любое время - в университете, кафе, спортивном зале, магазине, редакции газеты… Другими словами, рядовой иранец обречен постоянно находиться под прессингом религиозного догматизма. К примеру, Мехсу Амини «полиция нравов» убила прямо на улице средь бела дня. Причем она не была политиком, оппозиционером или диссидентом - обычная гражданка Ирана, поплатившаяся жизнью только за то, что выразила протест. Жестокость, с которой была убита Мехса Амини, полностью соответствует духу непримиримого, тоталитарного правления, установленного в Иране муллами. - В 2009 году на улицы также выходили миллионы иранцев. Но властям тогда удалось подавить «зеленое движение» Мусави и Карруби. Чем нынешние демонстрации отличаются от протестной волны 2009 года? - Тем, что произошла революция сознания, что люди избавились от иллюзий возможности реформы исламской системы. Народ понял, что внутри этой системы не может появиться реформатор, который выведет страну из духовного мрака средневековья. А значит, пришла пора ломать всю конфигурацию Исламской Республики, в которой нет места для прав и свобод человека, для развития страны. В эпоху интернета уже невозможно держать народ под политическим и экономическим прессом и одновременно в полном информационном вакууме. Через «всемирную паутину» иранская молодежь выходит в свободный, демократический мир. Она видит, анализируют и хочет построить западную модель общественных отношений, которая принесла европейцам экономическое развитие и духовное процветание. Иранская молодежь не намерена мириться с мракобесием аятолл и требует смены тоталитарной системы, создания демократического, свободного, не угрожающего мировому сообществу секулярного государства.

به شجاعت شما در گوشه گوشه ایران درود می‌فرستم.

خیابان از آن شماست. نگهش دارید. ایران از آن شماست.#مهسا_امینی pic.twitter.com/eEhDeApezD — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) November 4, 2022

Сделать это в условиях господства политического ислама и шариатских законов невозможно даже теоретически. И хотя власти лютуют, зверствуют, применяя к демонстрантам жесточайшие силовые меры, акции протеста приняли характер необратимой демократической революции, и муллы, похоже, осознали это. - Недавно было объявлено об учреждении партии «Новый Иран». Во времена монархии партия с таким названием уже существовала, после чего была ликвидирована пришедшим к власти аятоллой Хомейни. На Ваш взгляд, может ли «Новый Иран» стать политическим центром управления и координации протестами? - После начала сентябрьских протестов многие иранские политические группы пытались сформировать мощную политическую организацию или гражданское движение. Одной из таких инициатив стало создание партии «Новый Иран». Ее организаторы стремились объединить как политически активную часть иранской диаспоры, так и оппозиционно настроенных граждан внутри ИРИ. Насколько я знаю, лидеры «Нового Ирана» поставили перед собой задачу реализовать мечту многих иранцев о создании суверенного, секулярного, либерально-демократического государства. У этой партии есть очень грамотная, профессионально подготовленная программа экономических реформ, что особенно важно в условиях экономического коллапса страны. На месте полукриминальной экономики муллократии «Новый Иран» планирует создать современную экономику западного типа. Помимо этого, ее лидеры предлагают иранцам новые общественные взаимоотношения в формате «народ-власть». Пока сложно судить, сможет ли партия «Новый Иран» координировать протестное движение в стране, это зависит от целого ряда факторов. - Cвязана ли партия «Новый Иран» с Резой Пехлеви? Наследный принц недавно предложил иранцам выразить ему доверие, чтобы он мог «представить иранский народ на переговорах с мировыми лидерами». Как мы знаем, хештег «Даю доверенность» поддержали за несколько дней почти полмиллиона иранцев. Многие известные деятели культуры, науки, журналисты, родственники убитых басиджистами детей, а также находящиеся в заключении демонстранты выразили солидарность с кампаний Пехлеви «Я представляю вас»… - Реза Пехлеви не является лидером партии «Новый Иран», но ее создатели поддерживают с ним постоянную связь. Надо отметить, что граждане Ирана возлагают большие надежды на идеи и активность различных политических групп. У всех одно желание - свергнуть режим аятолл и построить демократическое государство.