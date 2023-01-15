Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:17

Завершился суд над 23-летним жителем Имишлинского района Балаханом Гусейнли и 38-летним жителем города Баку Ихтияром Оруджевым, обвиняемыми в мошенничестве. Аферисты обманули Рену Мамедову, мать шехида Исы Мамедли, убедив в том, что ее сын жив. Войдя в доверие к женщине, мошенники забрали у нее крупную сумму денег. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на материалы следствия, Гусейнли и Оруджев смогли обмануть свою жертву, хотя Иса Мамедли к тому времени уже давно был похоронен. Началось все с обращения Рены Мамедовой к гадалке, которая заверила ее, что Иса Мамедли жив и находится в плену. Позже на связь с Мамедовой вышел сын гадалки Ихтияр Оруджев, а также родственник шехида Балахан Гусейнли. Мошенники смонтировали фотографии, якобы доказывающие, что Иса Мамедли жив, и пообещали вернуть его в Азербайджан в обмен на 100 тысяч манатов.

Позже Гусейнли, зная, что его голос похож на голос покойного, позвонил матери шехида, представился ее сыном и подтвердил, что он действительно жив и находится в плену. Для большей убедительности мошенники даже нашли гримера, сказав ему, что о шехиде будет снят документальный фильм, и подготовили видеоролик, который отправили семье. В результате они изъяли у родственников шехида 26 тысяч 800 манатов. После того как домочадцы Мамедли поняли, что стали жертвами обмана, они обратились в правоохранительные органы. 16 сентября 2021 года Оруджев и Гусейнли были задержаны.