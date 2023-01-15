Мать шехида убедили, что ее сын жив, и выманили крупную сумму денег позорное дело
Завершился суд над 23-летним жителем Имишлинского района Балаханом Гусейнли и 38-летним жителем города Баку Ихтияром Оруджевым, обвиняемыми в мошенничестве. Аферисты обманули Рену Мамедову, мать шехида Исы Мамедли, убедив в том, что ее сын жив. Войдя в доверие к женщине, мошенники забрали у нее крупную сумму денег.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на материалы следствия, Гусейнли и Оруджев смогли обмануть свою жертву, хотя Иса Мамедли к тому времени уже давно был похоронен. Началось все с обращения Рены Мамедовой к гадалке, которая заверила ее, что Иса Мамедли жив и находится в плену. Позже на связь с Мамедовой вышел сын гадалки Ихтияр Оруджев, а также родственник шехида Балахан Гусейнли. Мошенники смонтировали фотографии, якобы доказывающие, что Иса Мамедли жив, и пообещали вернуть его в Азербайджан в обмен на 100 тысяч манатов.
Позже Гусейнли, зная, что его голос похож на голос покойного, позвонил матери шехида, представился ее сыном и подтвердил, что он действительно жив и находится в плену. Для большей убедительности мошенники даже нашли гримера, сказав ему, что о шехиде будет снят документальный фильм, и подготовили видеоролик, который отправили семье. В результате они изъяли у родственников шехида 26 тысяч 800 манатов.
После того как домочадцы Мамедли поняли, что стали жертвами обмана, они обратились в правоохранительные органы. 16 сентября 2021 года Оруджев и Гусейнли были задержаны.
Ихтияр Оруджев признал себя виновным и сообщил, что совершить преступление его подговорил Балахан Гусейнли. Тот, в свою очередь, заявил, что его обманул Оруджев. Его слова подтвердил один из потерпевших – дядя шехида Фаттах Шукюров. Он сказал, что никаких претензий к Гусейнли у него нет. Мужчина признался, что семья до последнего верила в то, что Иса Мамедли жив, и потому мысль обратиться в правоохранительные органы пришла к ним не сразу.
Суд приговорил Ихтияра Оруджева к 7 годам заключения, а Балахана Гусейнли – к 6 с половиной годам.
Отметим, что 20-летний Иса Мамедли погиб во время боев за Лачин во Второй Карабахской войне. Посмертно он был награжден медалями «За Отечество», «За освобождение Джебраила», «За освобождение Физули», «За освобождение Губадлы», «За боевые заслуги» и «Отважный боец».