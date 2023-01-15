Британия ввела санкции против иранских силовиков и военных
Великобритания расширила свой санкционный список по Ирану, внеся в него народное ополчение «Басидж» и его кооперативный фонд, через который среди прочего осуществляется финансирование ополчения.
Обновленный перечень подпавших под санкции Лондона лиц и организаций опубликован на официальном сайте МИД королевства.
Как отмечается в обосновании введенных против «Басидж» рестрикций, причиной принятого решения стала вовлеченность ополчения «в серьезные нарушения прав человека в Иране», включая «нарушение права на жизнь, права на свободу собраний и права выражения мнений путем жестокого подавления протестов». Фонд «Басидж» внесен в список за «оказание финансовых услуг или предоставление своих фондов или экономических ресурсов, которые способствовали серьезным нарушениям прав человека в Иране».
В список также попали командиры ополчения, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Хосейн Зибаи Нежад, бригадный генерал, командующий сухопутными силами ВС Ирана Киюмарс Хейдари и один из заместителей генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, против которого Лондон ввел санкции 14 января.
«Те, кто сегодня подпал под санкции - от представителей судебной власти, которые используют смертную казнь для достижения политических целей, до тех головорезов, которые бьют демонстрантов на улице, - непосредственно отвечают за жестокие репрессии, осуществляемые режимом против иранцев, - заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли. - Введя эти санкции, Великобритания и ее партнеры послали ясный сигнал о том, что виновным в грубейших нарушениях прав человека будет негде спрятаться".
Всего с момента смерти 22-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года британские власти ввели санкции против 50 физических лиц и организаций в Иране и «продолжат совершать целый спектр действий для того, чтобы привлечь режим к ответственности».