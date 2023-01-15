Британия ввела санкции против иранских силовиков и военных

Великобритания расширила свой санкционный список по Ирану, внеся в него народное ополчение «Басидж» и его кооперативный фонд, через который среди прочего осуществляется финансирование ополчения.

Обновленный перечень подпавших под санкции Лондона лиц и организаций опубликован на официальном сайте МИД королевства.

Как отмечается в обосновании введенных против «Басидж» рестрикций, причиной принятого решения стала вовлеченность ополчения «в серьезные нарушения прав человека в Иране», включая «нарушение права на жизнь, права на свободу собраний и права выражения мнений путем жестокого подавления протестов». Фонд «Басидж» внесен в список за «оказание финансовых услуг или предоставление своих фондов или экономических ресурсов, которые способствовали серьезным нарушениям прав человека в Иране».