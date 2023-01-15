Акар раскритиковал Швецию и Финляндию
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Стокгольм и Хельсинки отвергают запросы Анкары в сфере борьбы с терроризмом, хотя ждут от нее содействия в обеспечении их безопасности.
«Швеция и Финляндия хотят сотрудничества с НАТО в защите своих государств, но и мы хотим от них содействия в борьбе с терроризмом. Они запрашивают у нас поддержку для обеспечения своей безопасности, однако наши запросы в сфере борьбы с терроризмом отвергают», - цитирует министра телеканал Habertürk.
Глава МО заявил о неприемлемости бездействия Швеции в отношении нападок на Коран и президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
«У них там совершаются подлые, позорные действия в отношении нашего президента, Корана, нашего флага, священных ценностей. И мы не можем принять их бездействие и молчание в отношении таких вещей. Наша позиция ясна. Мы ждем, что они положат этому конец и будут выполнять взятые на себя обязательства перед нами», - заявил он.