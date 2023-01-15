Акар раскритиковал Швецию и Финляндию

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Стокгольм и Хельсинки отвергают запросы Анкары в сфере борьбы с терроризмом, хотя ждут от нее содействия в обеспечении их безопасности.

«Швеция и Финляндия хотят сотрудничества с НАТО в защите своих государств, но и мы хотим от них содействия в борьбе с терроризмом. Они запрашивают у нас поддержку для обеспечения своей безопасности, однако наши запросы в сфере борьбы с терроризмом отвергают», - цитирует министра телеканал Habertürk.