В Госслужбе опровергли информацию о проверках в «Садарак»

В редакцию haqqin.az поступила информация о том, что большинство магазинов, работающих в торговом центре «Садарак», закрылись. Отмечается, что предприниматели не хотят соглашаться на требование Государственной налоговой службы при Министерстве экономики установить кассовые аппараты нового образца.

Предприниматели рассказали, что большинство арендаторов магазинов не зарегистрировано в качестве налогоплательщиков и платят только арендную плату. Однако, по их словам, подобная акция, хоть и имеет место, но не носит массового характера.

На запрос haqqin.az в Государственной налоговой службе заявили, что в торговом центре «Садарак» не проводятся массовые проверки и установка новых кассовых аппаратов, а лишь собирается информация для создания соответствующей цифровой карты. Этот процесс планируется в скором времени завершить.