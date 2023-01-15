Мирзоян и Столтенберг обсудили Южный Кавказ
Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба армянского МИД.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим общий интерес.
Состоялось обсуждение ситуации на Южном Кавказе, в том числе вокруг Лачинской дороги.
Мирзоян также представил Столтенбергу информацию о процессе урегулирования отношений Армения-Турция.
В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога Армения-НАТО, коснулись текущих программ сотрудничества и перспектив отношений.