Мирзоян и Столтенберг обсудили Южный Кавказ

Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба армянского МИД.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим общий интерес.

Состоялось обсуждение ситуации на Южном Кавказе, в том числе вокруг Лачинской дороги.

Мирзоян также представил Столтенбергу информацию о процессе урегулирования отношений Армения-Турция.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем политического диалога Армения-НАТО, коснулись текущих программ сотрудничества и перспектив отношений.