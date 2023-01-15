Почти библейская история в бакинском поселке

Завершился судебный процесс по уголовному делу 35-летнего Рамина Исакова, жителя Физулинского района, обвиняемого в покушении на жизнь собственного брата.

Как сообщает haqqın.az, инцидент произошел ночью 8 июля прошлого года в поселке Маштага Сабунчинского района Баку. У Рамина Исакова произошел денежный спор с младшим братом Рашадом - последний якобы задолжал ему 770 манатов. Не получив желаемого, мужчина решил разделаться с братом. Причем весьма жестоким способом - забросив гранату в окно дома последнего. Однако, к счастью, Исаков промахнулся и граната отскочила от стены, никого не ранив и не убив. В момент инцидента Рашад находился в доме с женой и детьми.

В своих показаниях Исаков указал, что между ним и родственниками был конфликт из-за раздела имущества. В суде он рассказывал, что решился на преступление в пьяном виде, жалеет о содеянном и вообще порою не контролирует свои действия из-за перенесенной в детстве травмы. Гранату мужчина, по собственным словам, взял у некоего «Аташа» за несколько месяцев до инцидента и хранил дома. Позже подсудимый изменил показания и сказал, что гранату бросал не он, а тот самый «Аташ».

Потерпевший Рашад Исакзаде в своих показаниях заявил, что простил брата и не имеет к нему никаких претензий или требований.

Рамина Исакова приговорили к 14 с половиной годам колонии строгого режима.