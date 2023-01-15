Экс-глава МИД Польши считает, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины

По его словам, «имел место момент колебаний в первые десять дней войны». Тогда страны рассматривали вариант, что, возможно, «Украина рухнет», сказал экс-глава МИД в эфире радиостанции Zet. «Если бы не героизм Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский) и помощь Запада, это могло бы быть по-разному», - заявил Сикорский.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это заявил, что заявления Сикорского «ничем не отличаются от российской пропаганды». «Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», - написал он в твиттере.