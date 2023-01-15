Боевика-исламиста Османова перевели в Бакинский следственный изолятор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проведено подготовительное заседание по делу 45-летнего Акифа Османова, члена группировки «Азери Джамаат», обвиняемого в ведении боевых действий в составе вооруженных формирований в Сирии.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса под председательством судьи Джавида Гусейнова были уточнены данные анкеты обвиняемого.

На подготовительном совещании было принято решение о переводе Османова из изолятора Службы государственной безопасности в Бакинский следственный изолятор.

Суд назначен на 3 февраля.

Отметим, что в результате расследования уголовного дела выяснилось, что Османов проходил боевую подготовку в лагере боевиков-исламистов в сирийском городе Атма. Затем участвовал в боях в составе группировки «Азери Джамаат». Следователи также установили, что Османов пользовался фальшивым узбекским паспортом, чтобы избежать преследования со стороны правоохранителей.

Акиф Османов был задержан во время спецоперации Службы государственной безопасности Азербайджана в мае 2022 года и привлечен к уголовной ответственности. Суд заключил его под арест.