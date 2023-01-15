Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:35

Главы МИД ЕС утвердили создание гражданской миссии в Армении для «содействия урегулированию ситуации на Кавказе». Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС. «Совет ЕС (на уровне министров иностранных дел) согласовал сегодня создание гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA). Ее задачей станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - говорится в заявлении.

В документе приводится цитата главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что данный шаг «запускает новую фазу действий Евросоюза, направленных на стабилизацию обстановки на Южном Кавказе». Также в заявлении отмечается, что «мандат миссии предусматривает проведение постоянного патрулирования и предоставление докладов о ситуации, что улучшит понимание ЕС сложившейся здесь ситуации. Миссия будет способствовать посредническим усилиям главы Европейского совета Шарля Мишеля». Ранее сообщалось, что в состав миссии должно войти 200 человек с двухгодичным сроком полномочий и возможностью продления по истечении данного срока. Накануне принятия решения в Брюссель прибыл министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Заявленная цель визита - участие в слушаниях, организованных комитетом Европарламента по иностранным делам касательно ситуации на дороге в Лачин. Эти слушания проходят без участия Баку: Европарламент не прислал приглашение главе МИД Азербайджана, проявив тем самым необъективную позицию.

Напомним, что ранее Евросоюз направил в Армению небольшую наблюдательную миссию, состоявшую из гражданских лиц, чтобы не допустить новых столкновений после кровопролитных боев, произошедших на границе в сентябре прошлого года. Мандат этой миссии был ограничен двумя месяцами, но было заранее ясно, что Евросоюз (а точнее – Франция, которая стояла за этим решением) таким образом «изучает» возможности долгосрочного присутствия в регионе. Так и произошло: спустя два месяца в Европейском союзе начались дискуссии о направлении более продолжительной и более многочисленной миссии. Азербайджан обеспокоен отправкой долгосрочной миссии Евросоюза в Армению, поскольку такой шаг противоречит договоренностям, достигнутым на армяно-азербайджанских переговорах при посредничестве Брюсселя, и в особенности результатам, достигнутым на четырехсторонних переговорах, состоявшихся в Праге в октябре прошлого года. Направление миссии не было согласовано с Азербайджаном, позиция официального Баку не была учтена. А ведь данный вопрос напрямую касается Азербайджана, хотя миссия и будет действовать на территории Армении. Иными словами, объективность информации, полученной за счет деятельности европейской миссии, вызывает сомнения, поскольку миссия направляется без согласования с обеими сторонами.

Беспокоит наблюдательная миссия Евросоюза и Россию. В Москве считают это «попытками выдавить Россию из региона». Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно заявил, что европейская миссия служит скорее обострению ситуации в регионе, нежели ее стабилизации. Это означает, что Москва будет использовать все средства для сохранения своих позиций на Южном Кавказе, в результате чего напряженность будет только нарастать. Хотя миссия европейских наблюдателей является гражданской, Армения не скрывает своих намерений на следующем этапе пригласить в регион военную миссию с Запада.