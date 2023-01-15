США готовят «первую линию обороны» в Румынии

Минобороны США будет держать несколько тысяч военных в Румынии еще по крайней мере 9 месяцев. На базе будут находиться военные 101-й воздушно-десантной дивизии, возглавит миссию двухзвездочный генерал армии США. Об этом сообщает The New York Times.

«Эти силы станут первой линией обороны, если Россия вторгнется дальше на запад. Отправка генерала такого уровня так близко к зоне боевых действий позволит быстро принимать решения, где разместить войска и вооружение», - говорится в материале.

Ранее на базе дежурили военные 82-й воздушно-десантной дивизии, отправленные в Румынию как часть сил быстрого реагирования после вторжения РФ в Украину. В статье отмечается, что до последнего не было понятно, оставит ли Пентагон подразделение высшего уровня на авиабазе в Румынии.

Однако с лета 2022 года здесь дислоцируется около 4 тысяч солдат 101-й дивизии.