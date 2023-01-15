В бакинском поселке Балаханы впервые прошел турнир по киберспорту, организованный Gaming League Azerbaijan и Федерацией электронных игр Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В соревновании по киберфутболу приняли участие 38 команд. Финальные матчи двухдневного турнира состоялись 22 января.

Главной целью проведения соревнований по киберспорту в поселке Балаханы было создание условий для занятий любимым видом спорта для молодежи, проживающей за пределами Баку. Согласно исследованиям последних месяцев, в поселках Баку наблюдается большой интерес к киберспорту, большая часть молодежи посвящает свое свободное время виртуальным видам спорта. Поэтому Gaming League Azerbaijan расширяет географию киберспорта. Впервые соревнования прошли не в Баку, а в поселке Балаханы.

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов объяснил важность киберспортивных соревнований, организуемых в пригородах: «Баку уже привык к киберспортивным соревнованиям. Регулярно проводятся местные и международные турниры. Благодаря этим соревнованиям нам удалось создать конкуренцию в киберспорте. Сейчас мы думаем о расширении сферы киберспорта. Мы начали с поселка Балаханы. Здесь мы должны изучить результаты первого в истории соревнования по киберспорту. Тогда можно будет проводить соревнования по киберспорту в других населенных пунктах, в перспективе даже в других регионах».

В балаханском турнире победила команда «Интер Милан» в лице Агакиши Мехтизаде. 2-е место заняла команда «Yesteam» Талеха Магеррамова, а команда «Зиря» в лице Рамиля Набиева стала третьей.