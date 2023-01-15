Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:50

Российский олигарх армянского происхождения Рубен Варданян, незаконно обосновавшийся на подконтрольных российским миротворцам азербайджанских территориях и назвавший себя «государственным министром» сепаратистского режима, в последние дни стал едва ли не «звездой» западных СМИ. Одно за другим ведущие западные издания публикуют его интервью о событиях на дороге Лачин-Ханкенди и о Карабахе в целом. Но на этот раз Варданяну не повезло: он наткнулся на Стивена Сакура, ведущего на BBC шоу HARDtalk. Известный интервьюер буквально прижал к стене российского олигарха своими острыми вопросами и заявил, что у Варданяна есть два выхода: либо покинуть Карабах, либо получить азербайджанское гражданство вместе с возглавляемой им армянской общиной.

В ходе передачи Сакур напомнил Варданяну о его прежней жизни в России, где тот сколотил миллиарды благодаря коррупционным схемам и связям с Путиным. Варданян к такому раскладу был явно не готов: выглядел он напряженным и нервным, к тому же несколько раз безуспешно пытался направить разговор на «гуманитарную катастрофу, царящую в Карабахе». Однако ведущий каждый раз напоминал ему, что действия олигарха также являются причиной происходящих в регионе несчастий, потому что сам приезд в регион Варданяна – человека, тесно связанного с российской элитой и Путиным, – не привнес ничего, кроме ухудшения положения проживающих там армян. Пресек Сакур и частое использование Варданяном термина «Арцах»: ведущий напомнил своему собеседнику, что речь идет о территориях Азербайджана, известных в международном сообществе как «Карабах». От вопроса «Почему российские миротворцы не открывают дорогу?» олигарх пытался уклониться, говоря о малочисленности миротворцев и о том, что они вооружены легким оружием и вообще не имеют права стрелять. Но Стивен Сакур напомнил Варданяну, что реальная причина заключается в том, что Путин занят войной в Украине, и военные ресурсы России истощаются. «Это ставит Вас в очень уязвимое положение, не так ли? Потому что ждать поддержки от Путина Вам не стоит», — иронично сказал ведущий.

Армянский миллиардер вновь поспешил уйти от темы. В ходе интервью он вообще старался не делать никаких заявлений касательно России, а также упорно избегал вопросов об агрессии России против Украины. Затем Стивен Сакур рассказал о противоречиях между правительством Армении и Рубеном Варданяном. Ведущий напомнил, что Ереван критикует Россию и ее миротворцев, а сам Варданян пытается Россию оправдывать. Так называемый «госминистр» снова попытался направить разговор на «бедственное положение карабахских армян», но ему это не удалось. Ведущий напомнил, что между Варданяном и правительством Армении царят «токсичные отношения», связанные как раз с разногласиями по поводу дальнейшей судьбы карабахских армян. Он отметил, что Ереван признает Карабах частью Азербайджана и говорит только о «правах» армянской общины, а Варданян по-прежнему претендует на «суверенитет и независимость». Вспоминая расследования, проведенные OCCRP и Фондом борьбы с коррупцией Навального несколько лет назад, Стивен Сакур заговорил о сомнительном прошлом Варданяна и создании схемы отмывания денег, назвав Варданяна «частью путинской олигархии» и отметив, что именно связи с Путиным являются источником его богатства. Варданян поспорил с ведущим, заявив, что тот «использует безосновательные претензии». При этом олигарх избегал комментариев по поводу собственных связей с российским президентом.