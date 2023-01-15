Сотрудники Государственной службы экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов обнаружили на землях и приусадебных участках граждан, расположенных в поселке Нидж Габалинского района, селах Тайыфлы Огузского района, Баш-Шабалыд Шекинского района, Шотавар Гахского района и Зурнабад Гёйгёльского района, 18 угольных скважин, незаконно добывающих древесный уголь.

Сотрудник службы Бахруз Магомедов сообщил, что в ходе расследования были установлены лица, незаконно добывающие уголь. Это жители Габалинского района Семен и Рудик Гугашовы, Магомед Алканов, Манаф Мамедов, жители Огузского района Эльгюн Шукуров, Рафиг Садыгов, Эльмар Абдулазизов, житель Шекинского района Али Гаджиев, жители Гахского района Ялчин Бабаев, Нарман Шахмалиев, Вугар Мусаев, жители Гёйгёльского района Абдулла Аллахвердиев, Камиль Махмудов, Эльнур Вердиев, Яшар Гасымов, Рафик Гусейнов, Шахин Мусаев и Расим Алиев.

В связи с фактами составлен протокол, в отношении виновных лиц приняты соответствующие меры, а обнаруженные угольные скважины ликвидированы.

«Отметим, что добыча угля кустарным способом путем бурения скважин на плодородных почвах в первую очередь наносит вред здоровью человека, а также приводит к возникновению лесных пожаров, порче плодородного слоя почвы, загрязнению атмосферы», - сообщили в министерстве.