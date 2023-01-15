Эрдоган о возможности членства Швеции в НАТО

Швеция не должна ждать благосклонности от Анкары по вопросу членства в НАТО после акций сторонников терроризма и врагов мусульман, которые прошли в Стокгольме, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Эти грязные акции в Швеции, да ещё и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждёте поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдёт. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», - сказал Эрдоган.

Как ранее заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, Швеция и Финляндия отвергают запросы Турции о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом.

22 января замглавы правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Нуман Куртулмуш заявил, что Анкара ожидает от Стокгольма неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены подписанным с ней меморандумом.

Перед этим протестующие в Турции сожгли флаг Швеции у генконсульства страны в Стамбуле в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме.