ЕС планирует провести в Турции саммит о войне в Украине

Глава представительства Европейского Союза в Турции Николаус Майер-Ландрут в понедельник объявил, что 22 февраля в Стамбуле состоится большой саммит по случаю годовщины активной фазы российско-украинской войны, сообщает агентство Anadolu.

Он отметил, что на мероприятие, где будут обсуждаться «геополитические и экономические последствия» войны России против Украины, будут приглашены представители Киева и Стамбула.

«Это - также способ выразить нашу поддержку Украине. 24 февраля прошлого года, начало российской агрессии, стало решающим моментом в европейской истории. Европейская история - это наша общая география», - сказал посол ЕС журналистам.