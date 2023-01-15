Борьба в игре «Брейн-ринг», проводимой при поддержке Nar, становится всё более напряженной
Ровно половина 20-го сезона интеллектуальной игры «Брейн Ринг», проводимой при поддержке Nar, позади. Несмотря на это все команды-участницы еще имеют шансы на победу в чемпионате, поэтому борьба в игре с участием 20 команд становится все более напряженной. Команды представляют 10 регионов и 7 университетов Азербайджана. Команда Nar, представляющая мобильный оператор, также играет в высшей лиге. Конкурс «Брейн Ринг», который играет большую роль в интеллектуальном развитии страны, можно посмотреть каждое воскресенье в 18:20 на канале Ictimai.
Поддержка развития науки и образования является одним из основных направлений КСО Nar. Подробную информацию о социальных проектах, реализуемых мобильным оператором, можно получить на странице nar.az.
Nar предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, Nar предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.