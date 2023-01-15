Стрелков заявил, что война в Украине закончится нескоро

Бывший глава сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков считает, что война в Украине не завершится в ближайшие месяцы. Так он прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что боевые действия в Украине могут завершиться в ближайшие недели.

«Я считаю, что в ближайшие две-три недели ничего не решится», - сказал Стрелков.

По его мнению, для этого сейчас нет предпосылок, так как Россия не создала подавляющего превосходства в технике, а Украина постоянно получает новое вооружение от Запада. «Превосходства в количестве войск у России сейчас так же нет, поскольку частичная мобилизация была в РФ остановлена, а Украина постоянно проводит волны мобилизации», - заявил Стрелков.

Он также выразил мнение, что у Украины нет ресурсов разгромить российскую армию.

В этой связи, считает Стрелков, в ближайшие месяцы возможно наступление российских подразделений на Запорожском направлении, но оно ни к чему не приведет.

«А если Украина нанесет контрудары, они тоже завязнут в обороне российских войск», - добавил Стрелков, отметив, что у украинской армии «сейчас нет никаких перспектив в атаке, даже если им передадут немецкие танки Leopard».